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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın netlik kazanacak

Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan ise tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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