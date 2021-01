Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti. Sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro olan ilk önerisini, 6 milyon Euro artı bir futbolcu olarak yeniledi. Medipol Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Turuncu-lacivertliler 10 milyon Euro ve Emre Kılınç'ı istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi

Milliyet'in haberine göre; Mesut Özil, Osai Samuel ve Attila Szalai gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi. Bu görüşme için randevu talep etti. Başakşehir de bunu kabul etti. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı.

İşte ilk teklif

Sözcü'nün aktardığı diğer detay da ise Fenerbahçe'nin Başakşehşir'e yaptığı teklif ortaya çıktı. Deniz Türüç + Serdar Aziz ve 5 milyon Euro.