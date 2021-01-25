Fenerbahçe'de 3 isim kazan kaldırdı: Gitmiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un gözden çıkardığı 3 isim takımdan ayrılmak istemiyor.

Abone ol

Fenerbahçe Yönetimi Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile bir toplantı yaptı. 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Ancak bu oyunculardan 3'ü Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Perotti önceki gün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisi için "Sezonu kapatabilir" açıklaması yapan Emre Belözoğlu ile de bir görüşme yaptı. Ayrılmak istemediğini Belözoğlu'na iletti.

Sivasspor'un talip olduğu Lemos ile Karagümrük'e gitmesi gündemde olan Cisse'nin de Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

Dirar'ın da yılda 1.5 milyon Euro kazandığı ve bu parayı karşılayan bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.