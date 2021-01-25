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AstraZeneca’dan AB'ye sevindirici haber! Korona aşısı 2021'in ilk çeyreğinin sonuna yetişecek

Avrupa Birliği'ni büyük bir krize sokan AstraZeneca'dan aşı açıklaması. AstraZeneca, "Aşı 2021'in ilk çeyreğinin sonuna yetişecek!" dedi.

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Yeni Tip Koronavirüse ( Kovid-19) karşı aşı Oxford Üniversitesi ile geliştirmeyi başaran AstraZeneca, Avrupa Birliği'ni büyük bir krize sürükledi. Pfizer/Biontech'ten sonra AB ile anlaşma sağlayan AstraZeneca'nın da daha az aşı teslim edeceğini açıklaması Avrupa'da krize neden oldu. AB ülkeleri bu duruma tepki gösterirken AstraZeneca'dan açıklama geldi. İlaç firması, "Aşı 2021'in ilk çeyreğinin sonunda gelecek" açıklamasını yaptı.

AstraZeneca yetkilileri ABD merkezli CNN’e açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki tedarik zincirinde yaşanan verim kaybı sebebiyle ilk teslimatın daha düşük oranda olduğunu açıklayan firma yetkilisi, “Teslim tarihinde bir sorun yok. Aşılara Avrupa’dan onay gelince gönderilecektir. Şubat ve Mart ayında on milyonlarca doz göndereceğiz” ifadesini kullandı. Yetkili, teslimat tarihinde bir aksama olmayacağını söylerken ne kadar doz eksik aşı gönderileceğine dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, 12 Ocak’ta AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıya yeşil ışık yakmıştı. Yapılan anlaşmaya göre AB AstraZeneca'dan bu yılın ilk çeyreğinde 100 milyon doz aşı bekliyordu. Ancak firma geçtiğimiz günlerde daha az aşı teslim edeceğini açıkladı. 

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