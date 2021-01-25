Sberbank kendi kripto parasını çıkarıyor

Sberbank'ın, kendi kripto parasını çıkarmak için bu yılın başında Rusya Merkez Bankası'na başvurduğu belirtildi.

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Rus basınına konuşan banka yetkilisi Sergey Popov, Sberbank'ın kendi kripto parasını çıkaracağını, 1 Ocak'ta Rusya'da yürürlüğe giren dijital finans varlıkları kanunu uyarınca tescil işlemi yapılması gerektiğini ve bunun için Merkez Bankası'na bu yılın başında başvurduklarını belirtti.

Başarıyla gerçekleştirildi

Sberbank'ın Sbercoin adı verilecek kripto parayla işlem yapmaya teknolojik olarak hazır olduğunun altını çizen Popov, bankanın kurum içi test sürecini halihazırda tamamladığını ve kripto paranın kullanımının başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlkbaharda piyasaya sunulabilir

Tescil prosedürünün yaklaşık 45 gün sürdüğünün altını çizen Popov, Merkez Bankası'ndan herhangi bir itiraz gelmemesi halinde kripto paranın ilkbaharda piyasaya sunulabileceğini vurguladı.

Ne olmuştu

Sberbank, dijital para çıkarma fikrini ilk olarak geçen sene ortaya atmıştı. Kasım ayında Sberbank CEO'su German Gref, kripto parayı 2021'de test için çıkarabileceklerini kaydetmişti.

Rus basınındaki haberlere göre Sbercoin bir 'stabil coin' olarak çıkarılabilir. Blockchain tabanlı olacak bu kripto paranın değerinin Rus rublesine 1:1 oranında sabitleneceği belirtiliyor.