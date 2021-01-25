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Nijerya'da kaçırılan gemicinin son sözlerini kardeşi anlattı

Demirören Haber Ajansı

NİJERYA'da korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci arasındaki Rizeli Ünsal Dilsiz’in ailesi endişeli bekleyişini sürdürürken kardeşi en son yaptıkları görüşmede ağabeyinin 'korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' dediğini söyledi.

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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan n M/VMozart adlı konteyner gemisinin mürettebatı arasında yer alan Ünsal Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, ağabeyi ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı.

Ağabeyi ile son olarak 3 gün önce görüştüklerini belirten Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk şok olduk. 20 yıllık gemici daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Körfez bölgesinden geçerken korsan olaylarına şahit oluyordu” dedi.

"Endişeyle bekliyoruz"                                                                                                      Ağabeyinin telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyen Dilsiz, "Telefonları kapalı, sadece haberlerden takip ediyoruz gelişmeleri. Bakanlıklardan, valilikten aradılar. 'Devletimiz büyük, rehineler kurtulacak' dediler. Tüm halkımızdan dua bekliyoruz. Yakınlarımızın ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok devletimize güveniyoruz. Endişeyle bekliyoruz” diye konuştu.

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