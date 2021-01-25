Bursa'da babası için yaptırmıştı! Hayatını kaybeden oyuncu o mezara defnedildi

BURSA’da, dizi ve tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş (38) evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin sahte içki olduğu belirtildi. Yalçıntaş, babası Vedat Yalçıntaş için yaptırdığı mezarın üzerine defnedildi. Mezar taşındaki 'Mekanın cennet olsun canım babam' yazısı dikkat çekti.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4’cü katında oturan tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş, dün hayatını kaybetti.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Ercan Yalçıntaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından buradan alınarak Kent mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından, babası Vedat Yalçıntaş için yaptırdığı mezarın üzerine defnedildi.

Ercan Yalçıntaş’ın 2009 yılında vefat eden babasının mezar taşında yazan 'Mekanın cennet olsun canım babam' cümlesi dikkat çekti.

Ne olmuştu?: Bursa’da bir apartmanın 4. katında oturan tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş’tan ailesi, önceki akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra çok sayıda televizyon dizisinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş’a ulaşılamaması üzerine; annesi Nermin Yalçıntaş, dün oğlunun yaşadığı daireye girdi.

Ercan Yalçıntaş’ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş’ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi.

Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş'ın ölümüne sahte içkinin neden olduğu belirtilmişti.

Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol almıştı..