Fenerbahçe Beko'da Johnathan Hamilton'la yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Trinidad Tobagolu pivot oyuncusu Johnathan Hamilton'la yolların ayrıldığı açıklandı.Abone ol
Fenerbahçe Beko, Trinidad Tobagolu pivot oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyeceğini açıkladı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir.
Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz.