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Fenerbahçe Beko'da Johnathan Hamilton'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Trinidad Tobagolu pivot oyuncusu Johnathan Hamilton'la yolların ayrıldığı açıklandı.

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Fenerbahçe Beko, Trinidad Tobagolu pivot oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyeceğini açıkladı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir.

Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz.

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