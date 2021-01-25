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Ailesini ziyarete gitmişti! Mersin'de kavgayı ayırmak isterken can verdi

Demirören Haber Ajansı

MERSİN’in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken H.C. (29) tarafından bıçaklanan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), hayatını kaybetti.

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Olay, 23 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Cerenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavganın taraflarından birinin savurduğu bıçak darbeleriyle kasığından yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekar olan öğretim görevlisinin cenazesi yapılan otopsinin ardından dün Anamur’da toprağa verildi. Polis ekipleri, Tekin'in ölümüne neden olan şüphelinin kimliğinin H.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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