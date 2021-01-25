Sadece Elazığ'da çıkıyor Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel yapıldı
Dünyaya bir tek Elazığ'da çıkan vişne mermerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel tespih yapıldı. Vişne mermeri dünyanın birçok ülkesinden talep görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem nedeniyle yapılan konutların anahtar teslimini yapmak için bugün Elazığ’a geliyor. Elazığ’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden tespih yaptı.
Mermerin zor işlenmesi nedeniyle 2 gün mesai harcayan Tanyıldızı’nın yaptığı tespihin bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edileceği öğrenildi.
Tanyıldızı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünyada sadece Elazığ’da üretilen vişne mermerinden yaptıkları tespihin hediye edileceğini belirtti.
Tanyıldızı vişne mermerinden "Daha önceleri çeşitli objelerle tespih yapmıştık ama dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkan ‘Vişne Mermeri’nden ilk defa tespih yaptık." sözleriyle bahsetti.