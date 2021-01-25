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Bursa'da kontrolden çıktı ağaca çarptı! Tekeri koptu

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı'nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Ankara’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ümit Demir yönetimindeki 26 ADP 554 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Bir ağaca çarparak duran araçta bulunanlardan birisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kazada yaralanan sürücü Ümit Demir ile çocukları Afranur D. ve Muhammed Emin D. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ümit Demir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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