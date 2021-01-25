Fenerbahçe'den Edin Dzeko hamlesi

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun transferi için 10 gün önce görüşmelerde bulundu ancak Roma'nın bonservis bedeli talep etmesi sarı-lacivertli kulübe geri adım attırdı.

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Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi! Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in özel haberine göre sarı lacivertliler Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko için temasa geçti! Dzeko'nun yüksek maliyetinde indirime gitmediği için görüşmelerin durduğu ortaya çıktı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden sonra Fenerbahçe bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.

Bonservis bedeli istenmesi geri adım attırdı

Sabah'ın aktardığı habere göre; Fenerbahçe, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için girişimlerde bulundu. Boşnak golcünün sözleşmesi 1.5 sene sonra sona eriyor. Yaklaşık 10 gün önce Roma ile görüşen Fenerbahçe, kulübün Dzeko için bonservis bedeli istemesiyle geri adım attı.

Geçen sezon da ilgilenilmişti

Ayrıca Dzeko'nun senelik maaşının da 5.5 milyon € olduğu, oyuncunun indirime gitmeyeceği de ifade edildi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçen sezon da ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.