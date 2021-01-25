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Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlar kimseyle temasa geçmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi. Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan'a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi. Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete bir temas bulunmadılar." dedi.

Kaçırılan Türk denizciler
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı. Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.

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