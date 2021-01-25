Kırıkkale'de karakoldan çıktı silahlı yaralama olayına karıştı!

KIRIKKALE'de adli kontrol tedbiri kapsamında polis karakolunda imza veren Gökhan Y., karakoldan çıktıktan sonra karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu.

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Olay, saat 11.50 sıralarında meydana geldoi. Gökhan K, yargılama sonucu hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında Şehit Hikmet Kalaç Polis Merkezi'nde imza attı. Gökhan K, polis merkezinden çıktıktan yaklaşık 200 metre sonra caddede, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut Y. ile karşılaştı.

Gökhan K, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabanca ile Aykut Y'ye iki el ateş etti. Aykut Y. ayağına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Aykut Y., çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Gökhan K. ise karakolda görevli polisler tarafından gözaltına alındı.