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Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçakladı

İSTANBUL Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

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Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. 

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Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

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Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.

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