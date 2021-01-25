BIST 1.538
DOLAR 7,40
EURO 8,99
ALTIN 442,95
HABER /  GÜNCEL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Esenyurt'ta otelin 8'inci katından düşerek ölmüştü! Yeni gelişmeler var

ESENYURT'ta 17 yaşındaki Zerda Curka, otelin 8’inci katından düşerek öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kız, 3 erkek toplam 4 kişi emniyette verdi. Şahıslar, Curka’nın koşarak atladığını ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Abone ol

Esenyurt’ta sabaha karşı 17 yaşındaki genç kızın 11 katlı bir otelin 8’nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka’nın yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka’nın yanında bulunan biri kız kuzeni, 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Kendi atladı iddiası
Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Curkan’nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinde Curka’nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.

Cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş                                                                Öte yandan yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın önceden cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Esenyurt'ta korkunç olay! 17 yaşındaki genç kızın feci ölümü
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kontrolden çıktı ağaca çarptı! Tekeri koptu
Rusya’da mutasyonlu koronavirüsün ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi
Kırıkkale'de karakoldan çıktı silahlı yaralama olayına karıştı!
Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlar kimseyle temasa geçmedi
Chelsea'de Lampard gidiyor Thomas Tuchel geliyor
CHP'li belediye başkanından 'yeni parti' çıkışı
Bursa'da babası için yaptırmıştı! Hayatını kaybeden oyuncu o mezara defnedildi
Fenerbahçe Beko'da Johnathan Hamilton'la yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de bir dünya yıldızı: Mesut Özil
Ailesini ziyarete gitmişti! Mersin'de kavgayı ayırmak isterken can verdi
Yorumlar