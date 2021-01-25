Esenyurt'ta otelin 8'inci katından düşerek ölmüştü! Yeni gelişmeler var

ESENYURT'ta 17 yaşındaki Zerda Curka, otelin 8’inci katından düşerek öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kız, 3 erkek toplam 4 kişi emniyette verdi. Şahıslar, Curka’nın koşarak atladığını ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

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Esenyurt’ta sabaha karşı 17 yaşındaki genç kızın 11 katlı bir otelin 8’nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda Curka’nın yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Curka’nın yanında bulunan biri kız kuzeni, 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

Kendi atladı iddiası

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Curkan’nın bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinde Curka’nın psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.

Cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş Öte yandan yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın önceden cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.