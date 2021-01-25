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Kafe ve restoranlar tebliği! Peki mücbir sebep kapsamına kimler girecek?

Koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak üzere ilan edilen daraltılmış mücbir sebep tebliğinde sektörlerin açıkça belirtilmemesi kargaşa yarattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, kapsama girecek işletmeleri belirlemek üzere çalışma başlattı.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomi üzerinde yarattığı etkileri gidermek üzere ticari faaliyette bulunan işletmelere yönelik getirilen daraltılmış mücbir sebep ilan edildi. Ancak tebliğde mücbir sebepten yararlanacak sektörlerin açıkça belirtilmemesi kargaşa yarattı. Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre kapsama girip girmediğini merak eden işletme sahiplerinin tepkileri üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

NACE kodlarını belirleyecekler

İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek mücbir sebep kapsamına girecek sektörleri belirlemek üzere bir çalışma başlattı. Maliye ve İçişleri Bakanlığı’nın NACE kodlarını belirleyecekleri çalışmanın bugün tamamlanarak açıklanması bekleniyor. 

Kapsama girmesi beklenen bazı faaliyet alanları

- Döner, lahmacun, pide faaliyetleri,

- Ciğer, kokoreç ve kebap faaliyetleri,

- Diğer lokanta ve restoran faaliyetleri,

- Pizzacılar,

- Fast food faaliyetleri,

- Gece kulübü, pavyon, bar, meyhane faaliyetleri,

- Sinema salonları,

- Cafe ve internet cafeler,

- Yüzme kulüpleri, kaplıca, hamam, sauna vb.

İşletmeler sonucu İVD’den öğrenecek

Maliye’nin kapsama girecek NACE kodlarını interaktif vergi dairesine yükleyerek, mükelleflerin mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini kendilerinin öğrenmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor.

Daha önceki mücbir sebepte Maliye aynı uygulamayı yaparak, sistemin sıkıntısız işlemesini sağlamıştı. 

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