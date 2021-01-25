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Çin'de koronavirüste yeni uygulama tartışma yarattı: Anüsten test yapılıyor

ÇİN'de koronavirüs testleri için boğaz ve burun sürüntülerinden örnek alınmasına yeni bir yöntem eklendi. Artık ek olarak anüsten de örnek alınıyor. Bu yönteme uzmanlardan bazıları sahip çıkarken bazıları da etkili olmadığını savundu.

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Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin, vakaların belirlenmesine yönelik testlere bir yenisini ekledi. Başkent Pekin'de bir okulda anüs yolundan örnek alınmaya başlandığı, bu yöntemle daha doğru sonuçların elde edildiği belirtildi.

Halihazırda dünya genelindeki test uygulamasında burun ve boğazdan sürüntüler alınıyor.

"Daha uzun süre hayatta kalıyor"
Global Times'ın haberine göre, Pekin You'an Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar biriminin müdür yardımcısı Li Tongzeng; çalışmaların, koronavirüsün üst solunum yollarına kıyasla anüste daha uzun süre hayatta kaldığını ortaya koyduğunu belirtti.

Şimdilik belirli gruplara uygulanacak                                                                  Li'ye göre anüsten örnek almak, belirlenen gruplarda doğru sonuçların oranını artırabilir. Bununla birlikte Çinli yetkili, söz konusu yöntemin boğaz sürüntüleri kadar uygun olmadığını, sadece karantina merkezlerindeki belirli gruplara uygulanacağını söyledi.

Uzmanlar bu kararı tartışıyor                                                                                          Asya ülkesindeki test yöntemi, uzmanlar arasında tartışma konusu oldu. Vuhan Üniversitesi Patojen Biyoloji bölümünden Yang Zhanqiu da virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığına dair bir verinin olmadığını, en etkili test yöntemlerinin burun ve boğaz sürüntüleri olduğunu dile getirdi.

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