Antalya'da feci şekilde can verdi! Kardeşine götürmek için aldığı limonlar yolda kaldı

ANTALYA'da karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca (45), otomobil çarpması sonucu öldü. Ölüme neden olan sürücü kaçtı daha sonra teslim oldu. Acı olayda geriye talihsiz adamın kardeşine götürmek için aldığı limonlar kaldı.

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Kaza, sabah erken saatlerde Manavgat D400 karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Duble yolda karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca'ya o sırada Alanya yönünden gelen 07 HNK 91 plakalı, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Elmalıca'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Sürücü kaçmıştı! Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürdürülürken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda otomobilin Manavgat çevreyolunda bulunan Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) görüntülendiği ve otomobilin ön panjurunun olmadığı belirlendi. Otomobilin Alanya çıkışında PTS'lerde ise ön panjurunun sağlam olduğu belirlendi.

Kardeşine aldığı limonlar yolda kaldı Ahmet Elmalıca'nın, Gazipaşa'da çiftçilik yaptığı, otomobille Antalya'da yaşayan kardeşinin yanına gittiği belirlendi. Ahmet Elmalıca'nın otomobilini bir akaryakıt istasyonunun önüne park ettiği, yaya geçidi olmayan bölünmüş yoldan karşıya geçip lokantada kahvaltı yapıp, kardeşine götürmek için de limon satın aldığı tespit edildi. Elmalıca'nın otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Karanlıkta köpeğe çarptığını zannetmiş Olayla ilgili gelen yeni bilgiye göre, kaçan sürücü Denizli'de jandarmaya teslim oldu. Jandarma'nın plaka bilgilerinden kimliğini tespit edip telefonla ulaştığı sürücü, ölümlü kazaya sebep olduğunu duyunca karanlıkta köpeğe çarptığını zannettiğini, işi acil olduğu için de aracını kontrol edip yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.