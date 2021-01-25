Koronavirüsten hayatını kaybeden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı

KARADENİZ Bölgesi'nde tanınan kanaat önderlerinden Nuri Genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in de babası olan 91 yaşındaki Genç'in cenazesine aralarında valiler, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

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'Karadeniz'in Hocası' Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti: Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur'an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah'tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Taziye mesajları

Nuri Genç'in ölümü üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Ergün Taşçı, Şenel Yediyıldız, DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve bölgedeki çok sayıda belediye başkanı taziye mesajı yayınladı.

Cenaze töreninde izdiham

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı cenazede izdiham yaşandı. Cenaze töreninin ardından Genç'in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

Nuri Genç kimdir?

1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, çocukluk yıllarında Kur'an eğitimi aldı. Medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statüyle Samsun'un Terme ilçesinde Kur'an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney köyü ve Bozat beldesinde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmi Kur'an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.