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HDP'li Garo Paylan'dan skandal özerklik çağrısı! Öcü gibi bakmamak gerek

HDP'li Garo Paylan, Halk TV'de çıktığı canlı yayın programında özerklik çağrısı yaptı. Paylan, özerkliğe öcü gibi bakmamak gerektiğini söyledi.

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HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Halk TV'de çıktığı canlı yayın programında skandal açıklamalara imza attı.  Paylan, konuşmasında, 'Türkiye'nin çoğulcu bir anlayışa içeride geri dönmesi gerekiyor. Bunun da anahtarı özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da onlarca özerk bölge var' ifadelerini kullandı.

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