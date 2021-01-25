Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreni tarihi açıklandı. Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

Bilindiği üzere Mesut Özil, dün akşam saatlerinde yeni takımıyla birlikte ilk kez antrenmana çıkmıştı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapılmıştı.

Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi. 3.5 yıllı sözleşme imzalanan yıldız futbolcuya bu sezonun geri kalanı için bir ücret ödenmeyecek. 32 yaşındaki oyuncu, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için ise 3 milyon Euro garanti ücret ve 550 bin Euro da imza parası alacak.

Fenerbahçe'den KAP açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."