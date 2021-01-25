Trabzonspor'dan Diame ve Mehmet Özcan harekatı

Orta sahayı Berat Özdemir ile güçlendiren Trabzonspor, bu pozisyona iki takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor Kulübü, Al Ahli forması giyen Mohamed Diame için resmi teklifte bulundu. 33 yaşındaki merkez orta sahanın transferi ile başkan Ali Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diame, Premier Lig'de Newcastle ve West Ham formalarını da giymişti. Trabzonspor'un listesindeki isimlerden biri de Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan.

Bordo-mavili yönetim, 22 yaşındaki önliberonun transferinde sona yaklaştı. Son detayların konuşulduğu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Mehmet Özcan, Eskişehirspor forması ile bu sezon 16 maçta bir gol kaydetti.