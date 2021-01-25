Koronavirüs hastaları veda mektubu yazıyor! O yazı Neslihan hemşireye çöküntü yaşattı
Covid-19 yoğun bakımında görev yapan Neslihan hemşire, hastaların veda mektubu yazdıklarını söyledi. Genç bir kadın, Neslihan hemşirenin eline not yazdıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Neslihan hemşire, kendisine duygusal çöküntü yaşatan o notu anlattı.
Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanları, gece gündüz özveriyle çalışıyor. Sağlıkçılar canlarını hiçe sayarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Yoğun bakımda aileleri yanlarında olamayan hastaların yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını da sağlık çalışanları karşılıyor.
Sağlık çalışanları, hastaları yaşama döndürebilmek için savaş verirken bir yandan da aralarında duygusal diyaloglar yaşanıyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor, ailelerine veda notları yazıyor.
Virüsü yendi, göreve döndü: Samsun’daki pandemi hastanelerinden Canik ilçesinde özel bir hastanede Covid-19 yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Neslihan Sarıcaoğlu da, özveriyle çalışıp, salgınla savaşan sağlık çalışanlarından biri. Yakalandığı koronavirüsü, 1 haftalık tedavisi sonrası atlatıp, sağlığına kavuşan Sarıcaoğlu, görevinin başına döndü.
Aynı serviste çalışmayı sürdüren Sarıcaoğlu, koronavirüsle mücadelede hastalarıyla yaşadığı duygusal anları anlattı. Neslihan hemşire, hastaların tedavi süreçlerinin çok zorlu geçtiğini, yaşadıklarının kendilerini de çok etkilediğini söyledi.