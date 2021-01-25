Koronavirüs hastaları veda mektubu yazıyor! O yazı Neslihan hemşireye çöküntü yaşattı

Sağlık çalışanları, hastaları yaşama döndürebilmek için savaş verirken bir yandan da aralarında duygusal diyaloglar yaşanıyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor, ailelerine veda notları yazıyor.