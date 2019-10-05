Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kestiren not sosyal medyaya sızdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı anda konuşma yaptığını belirten not iletilince konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyada paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını kestiren mesaj sosyal medyaya sızdı.
"Saat 14.00'ten sonra..."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım" dedi.
"AK Parti anlaşmaya uymadı"
Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in yazdığı notta şu ifadelere yer verildi: AK Parti anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım, diyerek bitirin.
Hızla yayılan not şöyle:
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