HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kestiren not sosyal medyaya sızdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı anda konuşma yaptığını belirten not iletilince konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını kestiren mesaj sosyal medyaya sızdı.

"Saat 14.00'ten sonra..."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım" dedi.

"AK Parti anlaşmaya uymadı"

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in yazdığı notta şu ifadelere yer verildi: AK Parti anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım, diyerek bitirin.

Hızla yayılan not şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İBB'den İstanbul'a kritik uyarı: Bu gece ikinci dalga geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gara'da etkisiz hale getirilen teröristler örgütün istihbaratçıları çıktı
Hugo Lloris feci sakatlandı yürekler ağza geldi! Türkiye maçında yok
Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı
Liseli Tuana, bulunduğunda kanlar içerisindeydi! Ölmeden önce babasına not bırakmış
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan küstah Doğu Akdeniz açıklaması
Antalya darbesi sonrası Fenerbahçe'de kritik toplantı
ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4'ledi
Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları tespit edilen 3 kişi daha yakalandı
Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti
MÜSİAD ABD'de bayrak değişimi gerçekleşti
Muhammed Salah'tan etkilendi Müslüman oldu
Simay Rasimoğlu kimdir Miss Turkey 2019 birincisinin boyunu duyan şaşkına dönüyor
Yorumlar 5 yorum