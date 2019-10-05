MÜSİAD ABD'de bayrak değişimi gerçekleşti

MÜSİAD ABD'de Tuncer Ayhan, 5 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini Ayhan Özmekik devraldı.

MÜSİAD ABD Başkanı İşadamı Mustafa Tuncer Ayhan, 5 yıldır yürüttüğü görevini Ayhan Özmekik’e devretti. Türk-Amerikan toplumu liderlerinden olan Tuncer, Amerika’da yaşayan Türk toplumuna ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik katkılarıyla biliniyor.

Hizmette yeni insanların da yer alması gerektiğini dile getiren Tuncer, MÜSİAD ABD yönetim kurulunun da verdiği karar doğrultusunda görevini Ayhan Özmekik’e devrettiğini belirtti.

Köprü vazifesi görüyor

Tuncer başkanlığı döneminde, Amerika’da hem MÜSİAD’ın kökleşmesini sağlamak hem de Türkiye ile ABD arasında bir köprü vazifesi görebilmek adına birçok etkinlik düzenledi.



130’dan fazla etkinlik düzenledi

Mustafa Tuncer, dönemin ekonomi bakanının da katıldığı Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla iş dünyasında Kadın konulu zirveleri, 16 seminer ve 44 heyet programı olmak üzere 130’dan fazla etkinlik düzenledi.

''Üzerimize düşeni yapmaktan hiç tereddüt etmedik''

Tuncer, Türkiye ile Amerika ikili ilişkileri, siyasi ve ekonomik birçok konuda çalışmalar yaptı. Mustafa Tuncer “15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün yaşandığı bir süreçte Milli duruşun sancaktarlığını yapma adına, Müsiad bayrağını anavatandan binlerce kilometre uzakta, okyanus ötesinde layıkıyla taşımak için üzerimize düşeni yapmaktan hiç tereddüt etmedik.” ifadelerini kullanarak MÜSİAD ABD Başkanlığının vatani bir görev olduğunu vurguladı.

MÜSİAD ABD olarak iki kitap yayınlayan Mustafa Tuncer aynı zamanda MÜSİAD ABD ‘ye Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından danışmanlık statüsünü kazandırdı.