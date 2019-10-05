Muhammed Salah'tan etkilendi Müslüman oldu

İngiltere'de Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Salah'tan ilham alarak Müslümanlığı seçtiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, futbolunun yanı sıra karakteriyle de İngiliz halkını etkilemeye devam ediyor.

Müslümanlığı seçti

The Guardian Gazetesi'nde yer alan habere göre, Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, 27 yaşında futbolcudan ilham alarak Müslümanlığı seçtiğini açıkladı.

''Onu tanıdıkça fikirlerim değişti''

Ben Bird, Muhammed Salah'ın, Liverpool'a transferi öncesinde İslam'a karşı ön yargılı olduğunu da belirtti. Mısırlı yıldızın kendisini etkilediğine dikkat çeken Nottingham Forest taraftarı, ''Onu tanıdıkça fikirlerim değişti. Bir gün Salah'ın elini sıkarak ona şükranlarımı sunmak istiyorum'' dedi.

Müslümanlık karşıtı eğilimlerde azalma yaşandı

Geçen haziran ayında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın Liverpool'a transferinin ardından kentteki Müslümanlık karşıtı eğilimlerde, yüzde 18,9 oranında azalma yaşandı.