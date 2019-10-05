İBB'den İstanbul'a kritik uyarı: Bu gece ikinci dalga geliyor
İSTANBUL'da gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi de su bastı. İBB yaptığı son dakika uyarısında bu gece ikinci yağışlı ve soğuk hava dalgasının geldiği duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın saat 02.00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili olduğu kaydedildi.
Gece boyunca sürdü
Açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da şiddetli yağmur ve rüzgarın gece boyunca sürdüğü belirtildi.
Bu gece ikinci dalga geliyor
Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece şehrin batısında metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi: En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 - 12 kg yağmur kaydedildi.