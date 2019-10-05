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Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı.

Babasının penisi kesip kaçtı
Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Penisin parçası bulunamadı
Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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