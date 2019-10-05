Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları tespit edilen 3 kişi daha yakalandı

DİYARBAKIR’da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalala birlikte yakalanması sonrası devam eden operasyonlar kapsamında 3 terörist daha yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da dün merkez Bağlar ilçesinde iç güvenlik operasyonları kapsamında dün sansasyonel eylem yapacakları belirlenen ve patlayıcılarla birlikte yakalanan 2 teröristin sorgusu devam ederken polis operasyonlarını sürdürüyor.

3 kişi daha yakalandı

Yakalanan teröristlerle bağlantısı olduğunu belirleyen güvenlik güçleri 3 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda patlayıcılarla yakalanan 2 teröristle doğrudan bağlantısı bulunan 3 kişi daha yakalandı.

Sansasyonel eylem yapacaklardı

Hazırladıkları bombalarla kentte sansasyonel eylem yapacakları belirlenen 5 kişinin Diyarbakır Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.