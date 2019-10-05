HABER /  EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Liseli Tuana, bulunduğunda kanlar içerisindeydi! Ölmeden önce babasına not bırakmış
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan küstah Doğu Akdeniz açıklaması
Antalya darbesi sonrası Fenerbahçe'de kritik toplantı
Suriyeli çocuğun intiharıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye dokunulmazlık tepkisi: Kaldırmazsanız namertsiniz
ÖNCEKİ HABERLER
MÜSİAD ABD'de bayrak değişimi gerçekleşti
Muhammed Salah'tan etkilendi Müslüman oldu
Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı
Hugo Lloris feci sakatlandı yürekler ağza geldi
Milan'dan Ozan Kabak'a yakın takip
MHRS hastane randevu alma telefonu kaç aramak paralı mı?
Yorumlar