Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı "Dünya Öğretmenler Günü" paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:
"Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun."
Değişen dildir, değişen harflerdir, değişen ülkelerdir. Değişmeyen öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilgidir. Dünyanın bütün öğrenen öğretmenlerinin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.#dünyaöğretmenlergünü— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2019