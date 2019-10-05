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Gara'da etkisiz hale getirilen teröristler örgütün istihbaratçıları çıktı

GARA'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin örgütün istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek!" denildi. 

Sözde istihbarat sorumluları

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün TSK ve MİT'ın koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerine ait uçakların ve IHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

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