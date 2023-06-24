Kendi Düşen Ağlamaz Serap kimdir? Hivda Zizan Alp kaç yaşında, nereli?

Kendi Düşen Ağlamaz Serap kimdir? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz başrolünde oynayan Serap kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Serap gerçek adı ne? Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi Serap kim? Hivda Zizan Alp oynadığı diziler, Hivda Zizan Alp dizileri

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Kendi Düşen Ağlamaz Serap kimdir?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin karakterlerinden birisi olan Serap rolünde Hivda Zizan Alp'ı izleyeceğiz. Hivda Zizan Alp, Kendi Düşen Ağlamaz Serap rolünü oynuyor. Serap, Serkan'ın evinde karşımıza çıkıyor.

Kendi Düşen Ağlamaz Serap Karakteri kimdir?

TRT 1'nin yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz karakterleri arasında Serap çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Kendi Düşen Ağlamaz Serap rolünde Hivda Zizan Alp karşımıza çıkacak.

Hivda Zizan Alp kaç yaşında?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Serap rolüyle karşımıza çıkacak olan Hivda Zizan Alp 30 yaşında. Oyuncu Hivda Zizan Alp 1993 yılında İstanbul'da doğdu.

Hivda Zizan Alp nereli, Hivda Zizan Alp Arap mı?

Güzel oyuncu Hivda Zizan Alp İstanbul'da doğdu. Oyuncu Hivda Zizan Alp aslen Arap olarak biliniyor.

Hivda Zizan Alp hangi dizilerde oynadı?

Güzel oyuncu Kaçak, Fi, Pi, Sefirin kızı ve Camdaki Kız gibi dizilerde rol almıştır. 2023: Camdaki Kız / Türkan 2019: Sefirin Kızı / Elvan 2017: Fi 2015: Mordkommision İstanbul TV 2014: Yeşil Deniz 2013: Kaçak

Hivda Zizan Alp ne mezunu, hangi okulu bitirdi?

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Keman Bölümü'nden mezundur.

Hivda Zizan Alp, 2012 yılında ‘Küskün Müzikal’ Emek Sahnesi‘nde Orkestra Şefi ve Kemancı olarak sahneye çıktı. Ertesi yıl ise Kaçak dizisinde rol aldı. Kaçak, Fi, Pi, Sefirin kızı ve Camdaki Kız gibi dizilerde rol almıştır. 1.65 boyundaki güzel oyuncu 53 kilodur. Güzel oyuncu akrep burcudur.

Hivda Zizan Alp sosyal medya hesapları

İnstagram : @hivdazizanalp