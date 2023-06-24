BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  SPOR

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de başladı

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de başladı

Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüpten 515 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Abone ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde verildi.

Organizasyonda kürekçiler, master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışıyor.

Suya inecek ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için ter döküyor.

Yarın sona erecek yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
4A, 4B, 4C emekli maaş ödeme tarihleri 2023 ne zaman yatacak?
4A, 4B, 4C emekli maaş ödeme tarihleri 2023 ne zaman yatacak?
ABD'de ilk kez Çin kimya şirketleri fentanil kaçakçılığı yapmakla suçlandı!
ABD'de ilk kez Çin kimya şirketleri fentanil kaçakçılığı yapmakla suçlandı!
FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı!
FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı!
Rusya'da Wagner krizi! Rusya Devlet Başkanı Putin: Bütün suçlular cezalandırılacak
Rusya'da Wagner krizi! Rusya Devlet Başkanı Putin: Bütün suçlular cezalandırılacak
Sinop'ta gelin dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, görümcesini yaraladı
Sinop'ta gelin dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini öldürdü, görümcesini yaraladı
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Yola çıkacaklar dikkat buralardan parasız geçilecek
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Yola çıkacaklar dikkat buralardan parasız geçilecek
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
ASELSAN'ın yeni bombası TOLUN teslimata hazır!
ASELSAN'ın yeni bombası TOLUN teslimata hazır!
Meral Akşener 'hesap soracağım' dedi kurultayda gündem açıklamalar: Hayatımın en büyük pişmanlığı
Meral Akşener 'hesap soracağım' dedi kurultayda gündem açıklamalar: Hayatımın en büyük pişmanlığı
Wagner Ordusu (Wagner Grubu) kurucusu kimdir?
Wagner Ordusu (Wagner Grubu) kurucusu kimdir?
İskenderun'da yapımı tamamlanan 201 konteynerde yaşam başladı
İskenderun'da yapımı tamamlanan 201 konteynerde yaşam başladı
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı çıktı! İşte doğru olmayan haberler
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı çıktı! İşte doğru olmayan haberler