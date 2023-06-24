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Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Yola çıkacaklar dikkat buralardan parasız geçilecek

Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Yola çıkacaklar dikkat buralardan parasız geçilecek

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile on binlerce kişi yollara düştü. Birçok yerde yoğunluk devam ederken ücretsiz köprüler ve otoyollar araştırılmaya devam ediyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bayram boyunca devlete ait tüm köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.

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Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Hangi köprüler ücretli olacak?

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Osmangazi Köprüsü

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece), 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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