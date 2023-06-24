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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

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Cuma günü mesaisinin ardından akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket eden tatilcilerden dolayı otoyolda başlayan yoğunluk sabah da sürdü.

Tatilin ilk gününde, otoyolun İzmir'e gidiş yönünde, Bursa Batı ve Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Trafik ekipleri ise bayram tatili nedeniyle otoyolda güvenlik önlemlerini artırdı.

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