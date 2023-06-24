Rusya'da Wagner krizi! Rusya Devlet Başkanı Putin: Bütün suçlular cezalandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi ve şunları kaydetti:



"Silahlı isyan girişiminde bulunan bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasındaki büyük bir kriz darbe girişimine dönüştü. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in açıklamalarının ardından Rusya sokaklarında zırhlı araçlar görülmeye başlandı. Prigojin, yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.