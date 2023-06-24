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Kayseri'de minibüs TIR'la çarpıştı! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de minibüs TIR'la çarpıştı! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

KAYSERİ'de minibüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda M.H. yönetimindeki minibüs, İ.Ö. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan N.Y., M.H. ve D.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 16 kişide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri  kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Ayrıca, minibüsün Kurban Bayramı tatili için Van'dan İstanbul'a gidenleri taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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