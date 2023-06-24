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Gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

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TCDD Taşımacılık AŞ'nin son yıllarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi treni, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip ve yolculuğu 25 saat süren güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Güzergahında rengarenk çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi ile her gün Kars-Ankara arasında karşılıklı sefer düzenleniyor.

Yolcularına her mevsim farklı güzelliklerde yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi'ne, şu sıralar hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilini fırsata çeviren seyahat ve gezi tutkunları ile tatil için baba ocaklarına gidecek olanlar talep gösteriyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla tatil ve memleketine giden vatandaşlar Kars Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

- "Uyuya uyuya gidebiliyorum, aynı rahatlığı otobüste bulamam"

Yeşile bürünen Kars Ovası'ndaki çiçekler arasında Ankara'ya giden Doğu Ekspresi treni dron ile görüntülendi.

Yolculardan Muhammed Yayla, AA muhabirine, tatil dolayısıyla memleketine gideceğini bildirerek, "Bayram tatil dolayısıyla gidiyorum, dönerken yine trenle geleceğim. 9 günlük tatil boyunca keyifli zaman geçireceğim. Herkese hayırlı bayramlar." dedi.

Hayrettin Gençalp ise treni diğer araçlardan daha rahat bulduğunu ve bu nedenle seyahatleri trenle yaptığını anlatarak, "Özlem gidermek, ailemle görüşmek ve bayramı geçirmek için İzmir'e gidiyorum. Tren çok rahat, benim gibi emekliler için çok iyi. Uyuya uyuya gidebiliyorum, aynı rahatlığı otobüste bulamam." diye konuştu.

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