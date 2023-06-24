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Samsun'da ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu!

Samsun'da ahırda çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu!

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yangın çıkan ahırdaki 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Çinik Mahallesi'nde Mustafa ve Rasim Çakmak kardeşlere ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülebilen yangında ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ahırda da büyük çapta hasar oluştu.

Tekkeköy Belediyesi ekipleri, telef olan hayvanları ahırdan iş makinesiyle çıkarttı.

Rasim Çakmak, AA muhabirine, yangının elektrik tesisatından çıktığını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Gece geç saatlerde ahırın yandığını gördük. Ahşap olduğu için itfaiyeye haber verdik. Telef olan hayvanlarımızın bazılarını gelecek yıl kurbanlık olarak satacaktık. Yaklaşık bir milyon lira zararımız oldu." ifadelerini kullandı.

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