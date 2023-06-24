Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA'nın FETHİYE ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bir grubun silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla F.T. ile R.B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde 3 ruhsatsız tabanca 14 fişek, pompalı tüfek, bir miktar sentetik uyuşturucu ile peçeteye emdirildiği belirlenen bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.