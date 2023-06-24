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7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

 DİYARBAKIR'da çalışır halde bırakılan aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Bağlar ilçesinde sürücüsünün çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı. Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B'ye çarptı. Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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