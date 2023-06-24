7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

DİYARBAKIR'da çalışır halde bırakılan aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
Bağlar ilçesinde sürücüsünün çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı. Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B'ye çarptı. Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.
Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.