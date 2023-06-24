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Bayram tatiline giderken şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Bayram tatiline giderken şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Bayram tatili için Trabzon'dan Bingöl'e giderken Erzurum'un Çat ilçesinde şarampole devrilen araçtaki aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Trabzon'dan bayram tatili için Bingöl'e doğru seyir halindeki Emrullah Ayral yönetimindeki 61 EH 760 plakalı cip, Parmaksız Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Şarampole devrilen araçta baba Emrullah, anne Neriman ve çocukları Mert Ayral yaralandı, diğer çocukları Yiğit Ayral ise hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen ve sıkıştıkları araçtan ekiplerce çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Yiğit Ayral ise Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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