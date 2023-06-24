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Evlenmek istediği kızın annesini rehin aldı!

Evlenmek istediği kızın annesini rehin aldı!

SİİRT'te evlenmek istediği kızın evine izinsiz giderek, annesini rehin alan zanlı gözaltına alındı.

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Evlenmek istediği kızın merkez Barış Mahallesi 1344 Sokak'taki evine izinsiz giden S.T. (31), kızın annesi M.A'yı (40) darbederek kuru sıkıdan bozma tabancayla rehin aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etkisiz hale getirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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