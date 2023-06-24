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AB'den Wagner isyanı açıklaması: Bu Rusya'nın iç meselesidir!

AB'den Wagner isyanı açıklaması: Bu Rusya'nın iç meselesidir!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

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Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'da gelişen durumu yakından izlediğini bildirdi.

Avrupalı liderler ve G7 ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Michel, "Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Michel, "Ukrayna'ya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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