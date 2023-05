Suikast iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Samsun mitingine çelik yelekle çıktı! Özel tim sahnede bekledi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu7nun bugünkü Samsun mitingine çelik yelek giyerek çıktığı iddia edildi. İddia, CHP'yi en iyi bilen gazetecilerden Gürkan Hacır'dan geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Suikast iddialarının gündemde olduğu gün Kılıçdaroğlu'nun mitinge çelik yelek giyerek çıktğı iddia edildi. Kılıçdaroğlu, "Beşli çete ve uyuşturucu baronları cumhurbaşkanı olmamı istemiyor” dedi.

Özel timler sahnede görev yaptı

Gazeteci Gürkan Hacır, "çelik yelek" iddiasında bulundu. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Samsun mitinginde platformda çok sayıda özel tim görev aldı. Kılıçdaroğlu’nun ise çelik yelek giydiği görüldü. Ankara mitinginde de tedbirler arttırılmış durumda." dedi.

Bugün vasiyetini paylaşmıştı

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter'dan paylaştığı videoda, "Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan" diye sorup "Bana bir şey olursa" deyip vasiyetini açıkladı...