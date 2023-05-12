BIST 4.780
DOLAR 19,59
EURO 21,45
ALTIN 1.268,65
HABER /  POLİTİKA

Suikast iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Samsun mitingine çelik yelekle çıktı! Özel tim sahnede bekledi

Suikast iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Samsun mitingine çelik yelekle çıktı! Özel tim sahnede bekledi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu7nun bugünkü Samsun mitingine çelik yelek giyerek çıktığı iddia edildi. İddia, CHP'yi en iyi bilen gazetecilerden Gürkan Hacır'dan geldi.

Abone ol

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Suikast iddialarının gündemde olduğu gün Kılıçdaroğlu'nun mitinge çelik yelek giyerek çıktğı iddia edildi. Kılıçdaroğlu, "Beşli çete ve uyuşturucu baronları cumhurbaşkanı olmamı istemiyor” dedi. 

Özel timler sahnede görev yaptı

Gazeteci Gürkan Hacır, "çelik yelek" iddiasında bulundu. Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Samsun mitinginde platformda çok sayıda özel tim görev aldı. Kılıçdaroğlu’nun ise çelik yelek giydiği görüldü. Ankara mitinginde de tedbirler arttırılmış durumda." dedi.

Bugün vasiyetini paylaşmıştı

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter'dan paylaştığı videoda, "Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Hodri meydan" diye sorup "Bana bir şey olursa" deyip vasiyetini açıkladı...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçime 2 gün kala en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar?
Foto Galeri Seçime 2 gün kala en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı! Rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti
Zabıtadan kaçan dilenciler ağaca çıkarak saklandı! Rahat tavırları ve şarkı söylemeleri dikkat çekti
Bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti! Kazanı anı kamerada: Geri döndü başında bekledi!
Bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti! Kazanı anı kamerada: Geri döndü başında bekledi!
Altının kilogramı 1 milyon 420 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 420 bin liraya geriledi
Honda Avrupa'da elektrifikasyon çalışmalarını güçlendiriyor
Honda Avrupa'da elektrifikasyon çalışmalarını güçlendiriyor
Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor
Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri başladı
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri başladı
Hakkari'de askeri araç devrildi! 3 asker yaralandı
Hakkari'de askeri araç devrildi! 3 asker yaralandı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı
İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi vurdu
Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kerem Kınık gitti yerine Kızılay'a geldi
Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kerem Kınık gitti yerine Kızılay'a geldi
Rus rap sanatçısının Letonya'ya girişi infiale neden olduğu gerekçesiyle yasaklandı
Rus rap sanatçısının Letonya'ya girişi infiale neden olduğu gerekçesiyle yasaklandı