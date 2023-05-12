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Altının kilogramı 1 milyon 420 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 420 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 420 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 300 bin lira, en yüksek 1 milyon 427 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 420 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 709 milyon 461 bin 898,27 lira, işlem miktarı ise 2.744,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 731 milyon 225 bin 749,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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