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Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor

Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor

Hükümet Konağı ve adliyelerden alınan çuvallarda sandık mühürleri, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip bulunuyor

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Bursa'nın "dağ yöresi" olarak bilinen 4 ilçesinde görevli sandık kurulu başkanları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak malzemeleri Hükümet Konağı ve adliyeden teslim alıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde uygulanacak seçim takvimine göre yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından il ve ilçe merkezleri dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca malzeme torbalarının ulaşımı sağlanıyor.

Bursa'nın "dağ yöresi" ilçeleri Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles'e de malzemeler YSK tarafından teslim edildi.

Söz konusu ilçelerin kırsal mahallelerindeki sandık kurulu başkanları, Hükümet Konağı ve adliyelerden imza karşılığında bu emanetleri alıyor.

Torbalarda sandık mühürleri, mum, görme engelliler için rehber karton, oy pusulası, zarf, kalem, seçmen listesi ve oy çuvallarını bağlamak üzere ip gibi malzemeler bulunuyor.

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