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Muğla ve Denizli'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı!

Muğla ve Denizli'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı!

Muğla ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

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Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay sürren çalışma kapsamında fuhşa aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi ile Denizli'de faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ekiplerce söz konusu adreslerdeki aramalarda 12 cep telefonu, bir miktar para, yazar kasa cihazı, dizüstü bilgisayar, tablet, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyal ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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