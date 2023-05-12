Mega Metal, 3 yılda 50 milyon dolarlık yatırım yapacak

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut: - "Avrupa'nın en büyük ve en güçlü bakır tel üreticisiyiz. Hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markalar müşteri portföyümüzde"

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Avrupa'nın en büyük nitelikli ve yüksek teknolojili bakır tel tedarikçileri arasında yer alan Mega Metal, gelecek 3 yılda yurt içinde ve ABD'de 50 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nitelikli ve yüksek teknolojili bakır, nikel ve gümüş tel üreten Mega Metal, yeni üretim ve teknoloji yatırımlarıyla Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olma özelliğini pekiştiriyor.

Kayseri'deki fabrikasında elektrik, elektronik, iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiren Mega Metal, üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Aralarında NASA, Tesla, Airbus ve Samsung gibi dünya devlerinin olduğu çok sayıda uluslararası şirketin tedarikçisi olan Mega Metal, güneş enerjisi yatırımlarıyla da karbon emisyonunu sıfırlayıp sürdürülebilir üretim için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Şirket, gelecek 3 yılda Türkiye'de ve ABD'de 50 milyon dolarlık yatırım planlıyor.

- "Avrupa'nın en büyük ve en güçlü bakır tel üreticisiyiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, şirketin Avrupa'nın en büyük ve en güçlü bakır tel üreticisi olduğunu bildirdi.

Hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markaların müşteri portföylerinde bulunduğunu kaydeden Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda özellikle Avrupa'da pazarın yüzde 70'inden fazlasını biz domine ediyoruz. Çünkü Avrupa'da bizim dışımızda bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0,10 mm, biz 0,05 mm kalığında saç teli üretiyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye'deki bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Kayseri’deki tesislerimiz kurulduğu günden bu yana bir dakika bile durmadı, yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz."

- Bakırın yanına gümüş tel de eklendi

Cüneyt Turgut, yıllık 48 bin ton üretim kapasitesine ulaşan Mega Metal'in ürün gamını da çeşitlendiren teknoloji yatırımlarına devam ettiğini anlattı.

Kayseri'deki tesislerinde üretimini yaptıkları bakır telin yanı sıra gümüş kaplı tel de üretmeye başladıklarını, daha yüksek ısıya dayanıklı gümüş kaplamalı teli de ürün portföyüne eklediklerini belirten Turgut, şu bilgileri verdi:

"Gümüş kaplamalı tellerin kullanım alanı farklı, biz sahip olduğumuz teknolojiyle bu ürünü tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikle üretebiliyoruz. Örneğin, gümüş teller, son yıllarda büyük bir teknolojik dönüşüm geçiren sağlık sektörünün çok temel bir ihtiyacı ve Türkiye'de bizim dışımızda bir üretici yok. Avrupa'da da iki tane şirket var ancak onların da uzun vadede sektördeki konumlarında endişe verici ivmelenmeler söz konusu olabilir. Hedeflerimiz arasında ürün portföyümüze nikel kaplı telleri de eklemek var. Nikel kaplamalı teller, ABD pazarı için büyük bir potansiyele sahip, bu pazardaki örgütlenmemizi tamamladığımızda üretime başlayacağız."

Turgut, 2004 yılında Mega Metal'i kurduğunda dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç firmadan biri olma hedefiyle yola çıktıklarını ve bu hedefe de emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

- 50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut, Mega Metal'in kapasite sınırına dayandığını ve büyümesini sürdürmek için yeni yatırımlar yapması gerektiğini belirterek, Kayseri'deki fabrika alanında yeni üretim hatları için yer kalmadığını ve bu nedenle Marmara Bölgesi'nde yer aradıklarını kaydetti.

Turgut, "Böylece hem yurt dışındaki müşterilerimize mal temin etme süremiz kısalacak hem de yurt içindeki müşterilerimize daha yakın olacağız. Yerli müşterilerimizin çoğu da ülkenin batısında üretim yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mega Metal'in Marmara Bölgesi'nde faaliyete geçirmeye hazırlandığı yeni üretim tesisinin yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine sahip olmasının planlandığını aktaran Turgut, "Diğer hedefimiz ise ABD'de üretime başlamak. Yılda 6 bin ton kapasiteli özel teller üreten bir şirketle görüşme halindeyiz ve yakın zamanda imzalar atılacak. Hem yeni fabrikamız hem ABD'deki yatırımımız hem de güneş santralleri için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım takvimimiz var." açıklamasında bulundu.

Turgut, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yeni pazar koşullarına hazırlandıklarını belirterek, yeni üretim tesisine ek olarak iki ayrı güneş santrali projelerinin bulunduğunun bilgisini verdi.